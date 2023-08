Auf einer Landstraße bei Weilmünster (Limburg-Weilburg) hat sich eine Quad-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlagen und ist schwer verlezt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie in einer Kurve ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau kam in ein Krankenhaus.