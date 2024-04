Radfahrer in Hasselroth von Auto angefahren

Ein 80 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Hasselroth (Main-Kinzig) verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Samstag wollte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer am Freitag mit seinem Wagen von der K862 in Richtung Niedermittlau abbiegen. In diesem Moment überquerte der Radfahrer die Fahrbahn und wurde von dem Auto erfasst.

Der 80-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.