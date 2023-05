Raub und Schläge im "MyZeil" in Frankfurt

Drei junge Männer haben einen 13-Jährigen im Frankfurter Einkaufszentrum "MyZeil" geschlagen und beraubt.

Als Zeugen am Donnerstagabend eingriffen, floh der 13-Jährige mit seinen Freunden zunächst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde aber an der Hauptwache eingeholt und geschlagen und getreten, bis ein Taxifahrer eingriff.