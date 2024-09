Razzia wegen Schwarzarbeit

Rund 300 Beamte von Zoll und Polizei haben Wohnungen, Geschäftsräume und Lagerhallen in Hessen und vier weiteren Bundesländern durchsucht.

Veröffentlicht am 18.09.24 um 21:49 Uhr

Die Maßnahme stehe in Verbindung mit Ermittlungen gegen acht Beschuldigte wegen mutmaßlicher Schwarzarbeit, teilte das zuständige Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mit. Ihnen wird die Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte ohne Aufenthaltsgenehmigung oder korrekte Sozialversicherung vorgeworfen. Die Beschuldigten sind weiter auf freiem Fuß. Zwei Vermögen in jeweils sechsstelliger Höhe wurden eingefroren.