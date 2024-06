Ein Rettungswagen im Einsatz ist in Guxhagen (Schwalm-Eder) eine Böschung hinuntergestürzt. Der RTW war am Freitagmorgen auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz in Fuldabrück (Kassel). In einer scharfen Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, fiel auf die Seite und kam im Garten eines Wohnhauses zu Liegen. Dabei wurden der 20 Jahre alte Fahrer und sein 40 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte Fahrer über Unwohlsein geklagt und die Kontrolle über den Rettungswagen verloren. Es entstand ein Schaden von geschätzten 180.000 Euro.