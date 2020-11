Zum Artikel Bürgermeister gesucht : Zwei klare Sieger und zwei Stichwahlen

Guxhagen hat eine neue Bürgermeisterin, in Liebenau geht der Rathauschef in eine weitere Amtszeit: Vier Gemeinden haben am Sonntag zur Wahl aufgerufen, zwei Entscheidungen sind noch offen. [mehr]