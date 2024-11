Rollerfahrer bei Unfall in Mühlheim schwer verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Mühlheim am Main (Offenbach) am Samstagmorgen schwer verletzt worden.

Laut Polizei war er aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Dieses wurde auf einen davor abgestellten Pkw geschoben. Bei dem Rollerfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet.