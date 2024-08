Rollerfahrerin in Rödermark schwer verletzt

In Rödermark (Offenbach) hat eine 56 Jahre alte Motorrollerfahrerin am Dienstagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten.

Veröffentlicht am 14.08.24 um 11:08 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Sie prallte dort mit einem Auto zusammen und wurde gegen eine Hauswand geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Die Frau erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.