Unmittelbar nach einem Einbruch ins Bürgerhaus Runkel-Ennerich (Limburg-Weilburg) hat die Polizei zwei 17-jährige Verdächtige festgenommen.

Ein Zeuge hatte am Samstagabend beobachtet, wie zwei Menschen mit Taschenlampen in das Gebäude einstiegen, und Alarm geschlagen. Eine Streife fasste die Jugendlichen mit Diebesgut in der Nähe.