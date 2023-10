Das russische Konsulat in Frankfurt wird zum Jahresende schließen.

Das teilte die russische Botschaft dem hr am Donnerstag mit. Als Reaktion auf die Ausweisung hunderter deutscher Staatsbediensteter hatte die Bundesregierung Russland den Betrieb von vier Generalkonsulaten in Deutschland untersagt. Neben Frankfurt werden die Konsulate in Leipzig, Hamburg und München geschlossen, die in Berlin und Bonn bleiben.