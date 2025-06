S-Bahnhof Frankfurt-Galluswarte Mann schießt anderem mit Gaspistole ins Gesicht

Ein Mann ist am S-Bahnhof Galluswarte in Frankfurt mit einer Gaspistole verletzt worden. Der Täter flüchtete mit der S6 – die Polizei fahndet, der Bahnverkehr ist eingeschränkt.

Veröffentlicht am 03.06.25 um 21:12 Uhr

Polizeieinsatz am Bahnhof Galluswarte nach Angriff mit Gaspistole. Bild © Patrick Heffels, hr

Am S-Bahnhof Frankfurt-Galluswarte ist es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen: Ein Mann schoss einem anderen Mann mit einer Gaspistole ins Gesicht und verletzte ihn, wie die Bundespolizei mitteilte.

Der Täter flüchtete anschließend mit einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Frankfurt Süd. Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei fahnden nach dem Täter. Der Zug befindet sich inzwischen auf einem Abstellbahnhof.

Bahnstrecke Richtung Innenstadt gesperrt

Die S-Bahn-Gleise am Bahnhof Galluswarte sind laut Bundespolizei aktuell teilweise gesperrt. Die Linien S3, S4, S5 und S6 fahren nicht in Richtung Innenstadt. In der Gegenrichtung ist die Strecke frei. Wegen des Polizeieinsatzes könne es weiterhin zu Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen kommen, meldet der Verkehrsverbund RMV.

Die Ermittler haben laut Bundespolizei eine Täterbeschreibung, wollen diese aber aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht veröffentlichen. Das Opfer wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit unklar.