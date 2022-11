Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in eine Scheune und eine Feldhütte in Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) eingebrochen und haben Diebesgut im Wert von rund 800 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, entwendeten sie 20 Benzin-Kanister, eine Motorsäge, ein altes Motorrad und rund 30 Flaschen Spirituosen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich zu melden.