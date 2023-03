Einbrecher haben in einer Scheune in der Mathildenstraße in Einhausen (Bergstraße) Beute gemacht.

Sie drangen gewaltsam ein und stahlen zwei Kettensägen, Batterieladegeräte und einen Satz Autoreifen im Wert von 2.000 Euro, wie die Polizei am Freitag meldete. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen.