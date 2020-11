Zum Artikel Wahlkreis 188 Bergstraße im Check : Das Bindeglied zwischen den Ballungsräumen

An der Bergstraße sorgen sich die Menschen um ihre medizinische Versorgung und um die Zukunft in Biblis. Zwar hat das Kraftwerk längst ausgestrahlt - der hochradioaktive Müll lagert aber noch immer in Biblis. [mehr]