Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Groß-Gerau in der Frankfurter Straße am frühen Montagmorgen fahndet die Polizei nach mindestens vier bislang noch unbekannten Tätern, die in einem weißen Kombi geflüchtet sind.

Laut Polizei drangen die Täter gewaltsam in den Verkaufsraum ein und transportierten einen Safe ab. Die Höhe der Beute ist noch unbekannt.