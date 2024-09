Schaden in sechsstelliger Höhe Sperrmüll-Lagerhalle in Offenbach in Brand geraten

Sperrmüll-Lagerhalle in Offenbach in Brand geraten

Schaden in sechsstelliger Höhe

Auf dem Wertstoffhof der Offenbacher Stadtwerke hat es einen Großbrand gegeben. Das Feuer war in einem Sperrmülllager ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern an.

In Offenbach ging Sperrmüll in Flammen auf.

In Offenbach ging Sperrmüll in Flammen auf. Bild © 5vision.news

Polizei und Feuerwehr berichteten am frühen Samstagmorgen von einer großen Rauchsäule. Auf dem Wertstoffhof in Offenbach war das etwa 30 mal 60 Meter große Sperrmülllager in Brand geraten. Laut Polizei brannten mehrere Müllberge mit Sperrmüll und Papier auf einer Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern.

Die Löscharbeiten werden wohl noch den ganzen Tag andauern. Die Messergebnisse auf denkbare Schadstoffe waren nach Angaben der Feuerwehr Offenbach im Stadtgebiet negativ. Wahrnehmbar war demnach eine Geruchsbelästigung. Anwohner in direkter Nähe wurden deshalb auch am Mittag noch dazu aufgerufen, aufgrund des Rauches die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand durch den Brand nicht.

Brandursache noch unklar

Der Sachschaden liege "in mindestens sechsstelliger Höhe". Die Brandursache werde noch ermittelt.

Es ist laut Polizei weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da ein Teil der Bieberer Straße voraussichtlich den ganzen Tag lang für die Löscharbeiten gesperrt bleibt. Im Zuge einer Umleitung komme es auf den Bundesstraßen 43 und 448 zu Verzögerungen, hieß es.