Sperrmüll-Lagerhalle in Offenbach in Brand geraten

Auf dem Wertstoffhof der Offenbacher Stadtwerke hat es einen Großbrand gegeben. Das Feuer war in einem Sperrmülllager ausgebrochen.

In Offenbach ging Sperrmüll in Flammen auf.

Polizei und Feuerwehr berichteten am frühen Samstagmorgen von einer großen Rauchsäule. Auf dem Wertstoffhof in Offenbach war das etwa 30 mal 60 Meter große Sperrmülllager in Brand geraten. Laut Polizei brannten mehrere Müllberge mit Sperrmüll und Papier auf einer Fläche von ungefähr 200 Quadratmetern. Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung vom Montag rund 200.000 Euro.

Die Messergebnisse auf denkbare Schadstoffe waren nach Angaben der Feuerwehr Offenbach im Stadtgebiet negativ. Wahrnehmbar war demnach eine Geruchsbelästigung. Anwohner in direkter Nähe wurden deshalb auch am Mittag noch dazu aufgerufen, aufgrund des Rauches die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die umliegenden Häuser bestand durch den Brand nicht.

Ursache möglicherweise falsch entsorgter Elektroschrott

Weshalb es in der Lagerhalle für Müllreste brannte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sich falsch entsorgter Elektroschrott selbst entzündet haben könnte, wie die Polizei mitteilte.

Hinweise auf Brandstiftung gebe es hingegen bislang nicht. Bei dem fast elf Stunden langen Einsatz wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei Feuerwehrleute leicht verletzt.