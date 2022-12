Scheune in Mücke in Brand

In Mücke-Sellnrod (Vogelsberg) ist in der Nacht zum Montag eine Scheune in Brand geraten.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude. Die Tiere in der Scheune konnten rechtzeitig gerettet werden. Die Brandursache war zunächst unklar.