In einer Scheune mit Werkstatt in Edermünde (Schwalm-Eder) ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl der Scheune, wie die Polizei mitteilte. In der Scheune und in dem angrenzenden Wohnhaus waren demnach keine Menschen. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.