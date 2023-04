Schiff touchiert Schleuse in Hattersheim

Ein leeres Tankmotorschiff hat am Mittwoch auf dem Main eine Trennvorrichtung an einer Schleuse in Hattersheim (Main-Taunus) touchiert.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, unterschätzte der Schiffsführer wohl die Querströmung.