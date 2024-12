Schlägerei in Lokal endet mit Verletzten

In Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) sind in der Nacht zum Dienstag zwei Gruppen in einem Lokal aneinander geraten. Es gab Verletzte.

Zunächst habe es einen verbalen Streit gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend seien die Personen mit Schlägen und Tritten aufeinander losgegangen und wurden dabei teils verletzt. Ein 26-Jähriger bekam Schläge und Tritte gegen den Kopf und musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.