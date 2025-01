Reiskirchen Schlägerei vor Disco: Türsteher mit Messer niedergestochen

Eigentlich begann es recht gewöhnlich: Eine Gruppe von 10 bis 15 Personen wollte am Wochenende in die Disco - und kam nicht rein. Daraus entwickelte sich vor dem "Fun" in Reiskirchen eine Massenschlägerei. Ein Türsteher wurde schwer verletzt.

Veröffentlicht am 07.01.25 um 10:59 Uhr Link kopiert!









Menschen in einer Disco (Archivfoto) Bild © dpa

Link kopiert!









Die letzte Party vor der Schließung des "Fun" in Reiskirchen (Gießen) wurde am frühen Sonntagmorgen von einer Schlägerei mit zahlreichen Beteiligten überschattet, an deren Ende einer der Security-Mitarbeiter schwerverletzt ins Krankenhaus kam. Die Auseinandersetzung begann demnach gegen 3.45 Uhr am Eingang der Disco, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem die Türsteher der Gruppe den Einlass verwehrt hatte, sollen sich etwa zehn junge Männer zunächst ein Handgemenge mit der Security geliefert haben, das schnell ausartete: Der 42 Jahre alte Türsteher erlitt mehrere Messerstiche in den Rücken. Staatsanwaltschaft ermittelt Während Rettungskräfte den Schwerverletzten vor Ort versorgten und anschließend in ein Krankenhaus brachten, sollen zumindest Teile der Angreifer mit Autos vom Tatort geflohen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.