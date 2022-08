Frau und Kind steigen in Wohnung ein

Die Bewohnerin einer Wohnung in Haiger (Lahn-Dill) ist in ihrem Schlafzimmer von einer fremden Frau mit einem etwa elfjährigen Kind überrascht worden. Sie hatte zuvor gelüftet. Nachdem das Duo ihre Wohnung verließ, bemerkte die Frau den Diebstahl von Schmuck.

Die Bewohnerin hatte alle Fenster der Wohnung zum Durchlüften geöffnet. Als sie die Fenster wieder schloss, stand sie in ihrem Schlafzimmer der Frau und dem Kind gegenüber. Die unbekannte Frau verwickelte die Bewohnerin in ein Gespräch und verließ die Wohnung. Daraufhin entdeckte die Bewohnerin das Fehlen von Schmuck im Wert von rund 250 Euro, berichtete die Polizei am Dienstag zu dem Vorfall vom Freitag.