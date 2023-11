Schockanruf in Hofgeismar - Seniorin fällt auf Betrüger rein

Mit einem Schockanruf haben falsche Polizisten eine Seniorin in Hofgeismar (Kassel) um eine fünfstellige Bargeldsumme betrogen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Betrüger der hochbetagten Frau vorgekaukelt, ihre Enkelin benötige Geld für eine Kaution. Gesucht werden Zeugen der Geldübergabe am Donnerstagabend in einem Wohngebiet östlich der Neuen Straße.