Ein Schüler soll an einer Schule in Immenhausen (Kassel) Gewalt angedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst haben.

Einsatzkräfte hätten am Diens- tag vorsorglich Lehrer und Schüler in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei mit. Nach etwa einer Stunde entdeckten Zivilfahnder den tatverdächtigen Jungen außerhalb der Schule und nahmen ihn fest. Gefahr habe ersten Erkenntnissen zufolge nicht bestanden.