Nach Schüssen in Rüsselsheim - Suche nach Täter dauert an

Kurzmeldung

Nach Schüssen auf einen 45 Jahre alten Mann in Rüsselsheim dauert die Suche nach dem Täter an.

Dies teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mit. Das Opfer sei lebensgefährlich verletzt worden. Hintergründe der Tat waren weiterhin nicht bekannt. Der noch unbekannte Täter soll den 45-Jährigen am Montagmorgen angegriffen haben, als er aus einem Lokal kam, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Montag gemeinsam mitteilten. Es sei davon auszugehen, dass es eine gezielte Tat gewesen sei.