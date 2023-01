Ein 19 Jahre alter Mann ist am Freitag durch einen Schuss in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus) schwer verletzt worden.

Vorangegangen war offenbar ein Streit, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei habe ein 17-Jähriger eine scharfe Waffe gezogen und geschossen. Der 19-Jährige musste operiert werden. Die Polizei nahm den 17-Jährigen und einen 15-Jährigen fest. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.