Schuss auf Mieter in Reinheim: Verdächtiger sitzt in U-Haft

In Reinheim soll ein 58-Jähriger nach einem Streit seinen Mieter angeschossen haben. Ein Richter erließ nun Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Verdächtige sitzt in U-Haft.

Nach der versuchten Tötung eines 42-Jährigen im Reinheimer Stadtteil Georgenhausen (Darmstadt-Dieburg) ist ein 58-Jähriger wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen worden.

Ein Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt erließ den Haftbefehl und der Verdächtige wurde in ein Gefängnis gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag gemeinsam mitteilten.

Einsatz von Spezialkräften der Polizei

Spezialkräfte der Polizei hatten den mutmaßlichen Täter in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung im Ober-Ramstädter Stadtteil Modau festgenommen. Zuvor war auch mit einem Hubschrauber nach dem Mann gefahndet worden.

Der Mann soll am Samstagmittag in der Halle einer Werkstatt auf einen 42-Jährigen geschossen und ihn schwer verletzt haben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war dem Schuss ein Streit zwischen den beiden Männern vorausgegangen. Bei ihnen soll es sich um einen 58-jährigen Vermieter und seinen 42 Jahre alten Mieter einer Wohnung handeln.

Trotz Schusswunde habe sich der verletzte Mieter noch zu einer Nachbarin schleppen können, teilte die Polizei mit. Diese habe die Beamten gegen 13 Uhr alarmiert. Der verletzte 42-Jährige kam ins Krankenhaus. Seine Verletzungen seien schwer, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr.

Nach Informationen der Polizei sind in der Werkhalle die mutmaßliche Tatwaffe sowie die Eisenstange sichergestellt worden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.