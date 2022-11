Schwalbach am Taunus

Schwalbach am Taunus Verdächtiger nach Überfall auf Bäckerei geschnappt

Die Polizei hat einen 18-Jährigen festgenommen, der für zwei Überfälle in Schwalbach (Main-Taunus) verantwortlich sein soll.

Laut Mitteilung bedrohte er am Sonntag eine Verkäuferin in einer Bäckerei mit einer Pistole und entkam mit den Einnahmen. Am Vorabend soll er bereits Geld und die Bankkarte von einer Passantin erbeutet haben, indem er sie ebenfalls mit der Waffe bedrohte.