Schwerer Unfall an A67-Baustelle bei Einhausen

Kurzmeldung Schwerer Unfall an A67-Baustelle bei Einhausen

Ein 21 Jahre alter Kleinlaster-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag in ein Baustellenfahrzeug an der A67 bei Einhausen (Bergstraße) gefahren.

Laut Polizei wurde ein 47 Jahre alter Arbeiter dabei auf die Straße geschleudert und verletzt. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Sein Transporter brannte aus. Schaden: rund 75.000 Euro.