Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L3030 zwischen der A3 und Bad Camberg-Erbach sind am Samstag drei Menschen schwer verletzt worden.

Ein 57-Jähriger geriet in einer Linksurve auf die Gegenfahrbahn, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er stieß mit einem Auto zusammen, in dem zwei Frauen im Alter von 64 und 65 Jahren saßen. Alle Beteiligten mussten in Krankenhaus. An den Autos entstand ein Totalschaden von rund 23.000 Euro.