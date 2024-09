Schwerer Unfall in Hauneck

Zwei Autos sind in Hauneck (Hersfeld-Rotenburg) an der Kreuzung der B27 mit der Hersfelder Straße so heftig zusammengestoßen, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Veröffentlicht am 24.09.24 um 19:06 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Ein 78-Jähriger bog am Montagvormittag nach links auf die Bundesstraße ab und rammte den Wagen einer 39-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Fahrer blieben unverletzt.