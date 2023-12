Zu einem schweren Unfall ist es in der Frankfurter Innenstadt gekommen. Ein Mensch ist in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um eine obdachlose Person, die vermutlich in einem Müllcontainer übernachtet hatte, so die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH FES. Die Einsatzkräfte mussten das Müllauto zerlegen, um den Schwerverletzten herauszuholen. Er wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Das Müllfahrzeug war unterwegs, um Gewerbeabfälle abzuholen. Bei der Leerung war der Obdachloser den Müllwerkern nicht aufgefallen, sodass er in der Presse eingeklemmt wurde. Die Rettungsaktion dauerte zwei Stunden.