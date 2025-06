Wer gewinnt die Waldarbeitsmeisterschaft in Burgwald?

Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter halten die Wälder instand. Die besten aus ganz Deutschland sind gerade in Hessen: Die Kettensägen jaulen und Benzin liegt in der Luft – bei der 16. Deutschen Meisterschaft in Burgwald kämpfen die Wettbewerber um die besten Plätze.