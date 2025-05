Bei einem Unfall auf einem Gelände der Bahn in Frankfurt ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person wurde von einem Starkstromschlag getroffen.

Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Vormittag auf dem Gelände der Bahn in der Gutleutstraße in Frankfurt. Demnach kam es im Bereich einer Bahn-Starkstromleitung offenbar zu einem Überschlag. Ein Mensch wurde getroffen und dabei schwer verletzt. Der genaue Hergang und die Identität des Opfers sind noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Offenbach geflogen. Der Notfallmanager der Deutschen Bahn war laut Feuerwehr ebenfalls vor Ort. Ein Seelsorger betreute Augenzeugen des Vorfalls.