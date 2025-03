Tödlicher Unfall in Guxhagen

Der tödliche Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Guxhagen beschäftigt auch das Regierungspräsidium Kassel. Der Unglücksort wurde mehrfach überprüft. Ein 28-Jähriger war am Wochenende von einem herabstürzenden Balkon erschlagen worden.

Auf einer Baustelle in Guxhagen (Schwalm-Eder) ist am Samstagmorgen ein Bauarbeiter tödlich verunglückt. Der 28-jährige Mann wurde von einem etwa 10 Tonnen schweren Balkon erschlagen, wie die Polizei dem hr bestätigte.

Demnach ereignete sich das Unglück gegen 7.40 Uhr bei Arbeiten an einer Anlage für altersgerechtes Wohnen. Ein Balkon aus Beton sei herabgestürzt und habe den Arbeiter getroffen. Der Mann sei sofort tot gewesen.

Baustelle bleibt nach Unfall gesperrt

Das Regierungspräsidium (RP) Kassel teilte auf Anfrage mit, man habe den Unfallort bereits am Samstag und erneut am Montag unter Arbeitsschutzgesichtspunkten überprüft. Die Untersuchung sei damit abgeschlossen. Derzeit werde ein Bericht für die Ermittlungsbehörden erstellt, so ein RP-Sprecher.

Wann die Baustelle wieder freigegeben wird, ist derzeit noch unklar. Nach Informationen des RP wird das Bauunternehmen einen Statiker hinzuziehen, um dann das abgestürzte Balkonteil zu entfernen. Anschließend kann der Baubetrieb laut des Sprechers wieder aufgenommen werden.

Kran für Bergung benötigt

Die Bergung des Toten gestaltete sich nach Polizeiangaben schwierig. Um an die Leiche heranzukommen, musste das Bauteil mit einem eigens herbeigeschafften Kran angehoben werden. Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Kollegen und Angehörigen des Toten wurden vor Ort psychologisch betreut.