Diebe haben in einer Windkraftanlage im Odenwald tonnenschwere Starkstromkabel gekappt und gestohlen – eine lebensgefährliche Aktion. Die Polizei vermutet Profis am Werk.

Veröffentlicht am 06.02.25 um 16:10 Uhr

Unbekannte haben etwa 300 Meter Kupferkabel aus einer Windkraftanlage in Lützelbach (Odenwald) gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Offenbar seien die Diebe im Umgang mit Starkstrom erfahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Kappen der Kabelstränge hätte sonst böse enden können, wie ein Pressesprecher der Polizei erläuterte: "Jeden anderen hätten wir danach tot aufgefunden - gefährlicher geht es nicht."

Gewicht von mehreren Tonnen abtransportiert

Die Täter nahmen sich demnach eine südlich des ehemaligen Munitionsdepots gelegene Windkraftanlage nahe der L3349 vor. Sie brachen eine Eingangstür auf, trennten die Kabelstränge und flüchteten mit ihrer Beute.

Da diese ein Gewicht von mehreren Tonnen haben dürfte, geht die Polizei von mindestens zwei Tätern sowie einem größeren Fahrzeug zum Abtransport aus.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 13. Januar und 5. Februar. "Der Tatort liegt in einer abgelegenen Gegend, so dass der Diebstahl längere Zeit niemandem aufgefallen ist", so der Polizeisprecher. Nun hofft die Polizei auf Hinweise von Spaziergängern, denen möglicherweise ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist.