Schwerverletzter durch Polizeischüsse in Leun

Bei einem Einsatz wegen eines Beziehungsstreits im mittelhessischen Leun ist ein Mann durch Polizeischüsse schwer verletzt worden. Er hatte zuvor auf die Beamten geschossen.

Der Einsatzort in Leun-Stockhausen

Der Einsatzort in Leun-Stockhausen Bild © Keutz TV

Polizei schießt auf bewaffneten Mann in Leun

Eine Frau hatte am Donnerstagnachmittag in Leun-Stockhausen (Lahn-Dill) nach Beziehungsstreitigkeiten die Polizei gerufen, wie die Beamten berichteten. Ihren Schilderungen zufolge hatte ihr 45 Jahre alter Lebensgefährte zuvor sie und sich selbst verletzt.

Schusswechsel mit Angreifer

Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitagnachmittag mitteilte, randalierte der dem äußeren Anschein nach alkoholisierte 45-Jährige vor seiner Wohnung und verletzte sich dabei selbst.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte schoss der Mann mit einer Schusswaffe mehrfach auf diese. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei, wobei der Angreifer verletzt wurde.

Er wurde notoperiert und intensivmedizinisch behandelt. Ein Zustand sei stabil, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Einsatzkräfte und die Frau blieben unverletzt.

Mann war in psychiatrischer Behandlung

Am Tatort wurde die Waffe des 45-Jährigen sichergestellt. Diese wird nun kriminaltechnisch untersucht. Laut LKA liegen Hinweise vor, dass der 45-Jährige in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung war.

Die Untersuchungen des LKA zum Tathergang und den Hintergründen dauern demnach noch an.