Kurzmeldung Schwerverletzter nach Messerattacke in Rodgau

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in Rodgau-Nieder-Roden (Offenbach) von einem Mann mit einem Messer schwer am Hals verletzt worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstag gemeinsam mitteilten, war der 18-Jährige mit zwei Gleichaltrigen unterwegs, als die Gruppe mit einem anderen Trio in Streit geriet und attackiert wurde. Der mutmaßliche Täter, ein 21-Jähriger, floh. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.