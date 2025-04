Nach den tödlichen Schüssen am Samstag in Bad Nauheim haben die Ermittler mitgeteilt, um wen es sich bei den beiden Opfern handelt: einen Schwiegervater und seinen Schwiegersohn.

Die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen informierten am Sonntagnachmittag über den Stand ihrer Ermittlungen, nachdem am Samstag in Bad Nauheim (Wetterau) zwei Männer erschossen worden waren.

Die beiden Getöteten sind laut Ermittlungsbehörden zwei Männer im Alter von 28 und 59 Jahren. Sie seien türkische Staatsbürger und miteinander verwandt. Es handele sich um Schwiegervater und Schwiegersohn, die bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten seien.

Ermittler gehen von persönlichem Motiv aus

"Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird derzeit von einem persönlichen Motiv als Tathintergrund ausgegangen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Täter oder den Tätern wird weiter gefahndet.

Ein Polizeisprecher hatte dem hr am Samstag gesagt, dass es bereits Hinweise auf einen Täter gebe. Die Polizei schließe aber nicht aus, dass mehrere beteiligt gewesen sein könnten.

"Hinweise auf Gefahren für Unbeteiligte liegen aktuell nicht vor", teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Bevölkerung wurde dennoch gebeten, in der Region keine Anhalter mitzunehmen.

Videobeitrag Zwei Tote: Fahndung nach Täter in Bad Nauheim Video Der Tatort in Bad Nauheim ist abgesperrt. Bild © TNN/dpa Ende des Videobeitrags

Anwohner: Sechs Schüsse

Am Samstag gegen 17.40 Uhr hatten laut Mitteilung Zeugen der Polizei Schussgeräusche gemeldet. "Unverzüglich entsandte Polizeistreifen" hätten die beiden Männer mit Schussverletzungen vor einem Wohnhaus in der Straße 'Am Deutergraben' gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen seien die beiden Männer noch am Tatort gestorben.

Ein Anwohner hatte dem hr geschildert, er habe sechs Schüsse gehört und viele Schreie wahrgenommen. Auf einer Wiese habe er eine leblose Person gesehen. Die Polizei habe versucht, sie mit einer Druckmassage zu reanimieren.

Suche nach Spuren fast abgeschlossen

Die Polizei war nach eigenen Angaben unter anderem mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) und einem Hubschrauber im Einsatz. Auch Experten des Hessischen Landeskriminalamts und Rechtsmediziner wurden hinzugezogen.

Die Spurensuche am Tatort sei am Sonntag "weitestgehend abgeschlossen" worden. Es würden weiter Zeugen befragt.