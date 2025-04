Unbekannte haben an der Jacob-Grimm-Schule in Kassel 25 Abi-Plakate angezündet. Die Schule entfernte aus Sorge vor weiteren Zündeleien alle Plakate.

An der Jacob-Grimm-Schule in Kassel sind zahlreiche Abi-Plakate zerstört worden - offenbar durch Vandalismus. Laut Polizei wurden sie teilweise angezündet oder zerrissen.

Brandspuren am Pavillon: Drei Säcke Müll hat der Hausmeister nach dem Brand entsorgt. Bild © Stefanie Küster (hr)

Die Schule spricht von 25 betroffenen Plakaten. Der Schaden durch Ruß an der Hausfassade wird auf 3.000 Euro geschätzt. Noch am Mittwochmittag waren die Brandspuren deutlich zu sehen.

Polizei sucht Zeugen

Der Angehörige eines Abi-Prüflings habe die zerstörten Plakate am Mittwochmorgen entdeckt, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Die Ermittler vermuten, dass sich der Vorfall zwischen 16 Uhr am Dienstag und dem Mittwochmorgen ereignet habe.

"Wir haben bislang keine Hinweise auf mögliche Täter", so der Sprecher. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Betroffenheit an der Schule

"Wir sind sehr betroffen", betonte der stellvertretende Schulleiter der Jacob-Grimm-Schule, Thorsten Meyfarth. Viele Schülerinnen und Schüler seien vor ihren Prüfungen am Morgen an den zerstörten Plakaten vorbeigelaufen. "Es ist einfach schade, dass man so eine schöne Sache torpediert."

Das sieht auch Salome so. Die Zwölftklässlerin hat am Morgen mitbekommen, was passiert ist. Wie es ist, am Morgen vor dem Abi in die Schule zu kommen und das eigene Plakat angekokelt vorzufinden, kann sie sich gut vorstellen.

Sie würde sich dann fragen, ob jemand etwas gegen sie persönlich oder gegen die ganze Schule habe. Mit so einem Gefühl ins Abitur zu starten, sei sicherlich belastend, so die Schülerin.

So sah es am Pavillon für Musik und Kunst bis Dienstag aus: hier wurden die Plakate angezündet und zerissen. Bild © Jacob-Grimm-Schule Kassel/Annabelle Weyer

Die Schule entfernte alle 185 Abi-Plakate. "Wir sind aus Sicherheitsgründen dazu gezwungen", so Thorsten Meyfarth. Zu groß sei die Brandgefahr, sollten jemand erneut zuschlagen. Die Abiturientinnen und Abiturienten müssen also von nun an auf die moralische Unterstützung in Plakatform verzichten.

Man habe Glück gehabt, dass die betroffene Wand am Pavillon für den Kunst- und Musikunterricht aus Stein war und so kein größerer Schaden durch das Feuer entstanden sei, erläuterte der stellvertretende Schulleiter.

Die schriftlichen Abiturprüfungen in Hessen laufen noch bis zum 14. Mai.