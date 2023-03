Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke vor einer Frankfurter Diskothek in der Silvesternacht 2019/20 ist ein 21-Jähriger zu sechs Jahren Haft verurteilt worden.

Die Jugendstrafkammer des Landgerichts Frankfurt erkannte am Mittwoch auf zweifachen versuchten Mord, versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. In einem ersten Prozess war der Mann 2020 zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der BGH kippte die Entscheidung jedoch, so dass nun der zweite Prozess nötig wurde.