Die Unfallstelle am Unterneustädter Kirchplatz. Bild © Polizeipräsidium Nordhessen

Schwerverletzte bei mutmaßlichem Autorennen in Kassel

Kollision an Kreuzung

Bei einem Unfall nach einem mutmaßlichen Autorennen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Sie saßen in einem zunächst unbeteiligten Fahrzeug. Vier Männer in einem Raserauto kamen glimpflich davon.

Nach Angaben der Polizei vom Montag ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Samstag an der Kreuzung von Hafenstraße und Leipziger Straße, unweit des Unterneustädter Kirchplatzes. Zeugenaussagen zufolge hatten sich zwei Fahrzeuge auf der Leipziger Straße ein Rennen geliefert und an der Unfallstelle eine rote Ampel überfahren.

Im Anschluss kam es an der Kreuzung zur Kollision mit einem Kleinwagen, der an dem Rennen nicht beteiligt war.

Raser kommt mit leichten Verletzungen davon

Durch den Zusammenstoß krachte der eine Sportwagen gegen ein Straßenschild und einen Ampelmast, an einer Hauswand kam er zum Stehen. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Straße geschleudert.

Dabei wurden dessen 27 Jahre alter Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die vier Insassen des Autos, das mutmaßlich an dem illegalen Rennen beteiligt war, kamen mit leichten Verletzungen davon. Der Fahrer war 25 Jahre alt, seine Mitfahrer zwischen 24 und 30 Jahren.

Polizei sucht grauen Sportwagen

An beiden am Unfall beteiligten Autos entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 50.000 Euro - davon entfallen 35.000 Euro auf die zerstörten Fahrzeuge und 15.000 Euro auf das beschädigte Verkehrsschild, die Ampel und die Hauswand.

Bei dem zweiten mutmaßlich am Rennen beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen grauen Sportwagen handeln. Er fuhr von der Unfallstelle davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

