Nach Schüssen in der Hanauer Innenstadt hat die Polizei einen 36-Jährigen festgenommen. Er soll mit einer Schreckschusswaffe um sich geschossen haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben.

Nach Schüssen in der Hanauer Innenstadt in der Nacht zum Samstag ist laut Polizei ein 36 Jahre alter Verdächtiger festgenommen worden. Er soll mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben, verletzt wurde niemand.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann am Samstagnachmittag in seiner Wohnung fest. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte die Polizei die Waffe sicher. In der Nacht waren gegen 1 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle eingegangen. Die Anrufer meldeten, dass am Heumarkt in der Hanauer Innenstadt geschossen worden sei. Die Beamten rückten mit 15 Streifenwagen an.

Streit in einer Cocktailbar

Nach Zeugenangaben war es in einer Cocktailbar zunächst zu einem Streit zwischen einem Pärchen mit einem weiteren Mann gekommen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge gerieten die zwei Männer dabei in eine körperliche Auseinandersetzung.

Einer der beiden verließ daraufhin die Bar, kam jedoch wenige Minuten später zurück und traf vor dem Eingang der Bar auf seinen Kontrahenten. Der Mann soll den Angaben nach zwei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Zwei leere Patronenhülsen seien vor Ort aufgefunden und sichergestellt worden.