Seniorin an Haltestelle in Kassel attackiert

Die Polizei in Kassel fahndet nach einer Gruppe Jugendlicher, die eine Seniorin an einer Bushaltestelle angegriffen haben soll.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 12:59 Uhr

Die fünf Teenager in roten Trainingsanzügen hätten die 78-Jährige geschubst, geschlagen und bespuckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Danach fuhren sie mit dem Bus davon. Der Angriff ereignete sich vergangenen Donnerstag an der Haltestelle Döllbachaue.