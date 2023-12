Silvester 2023 in Herleshausen (Werra-Meißner)

Silvester 2023 in Herleshausen (Werra-Meißner) Bild © Imago Images

In den kommenden Tagen ändert sich am Wetter nur wenig: Klirrende Kälte und glatte Straßen sind damit an Silvester unwahrscheinlich. Dafür ist beim Böllern große Vorsicht angebracht.

Videobeitrag Video Wolkenfilm 29.12. und 30.12.2023 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach milden und verregneten Weihnachtsfeiertagen bleiben auch die kommenden Tage in Hessen mild und wechselhaft. Laut hr-Meteorologe Michael Köckritz ist an Silvester und Neujahr mit Regen zu rechnen - vor allem in Nord- und Mittelhessen.

Besonders kalt werde es jedoch nicht: Die Temperaturen werden laut Köckritz auch in der Nacht deutlich im Plus liegen, "etwa zwischen drei und sieben Grad". Beim Thema Glätte gibt es daher Entwarnung.

Ab dem 2. Januar erwarten Hessen dann "ergiebige Regenfälle", so Köckritz. "In der Fläche können 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter herunterkommen", erklärte der hr-Meteorologe. Weil die Böden gesättigt seien, könne das auch schnell wieder zu Hochwasser führen.

Wind beim Böllern beachten

Vorsicht sei in Hinblick auf den Wind geboten – besonders in höheren Lagen Hessens. "Das ist noch keine Sturmlage, aber man sollte schauen, dass man die Böller und Raketen mit dem Wind abschießt", ergänzte hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Feuerwerk seit Donnerstag im Handel

Am Donnerstag hat deutschlandweit der Verkauf von Silvesterfeuerwerk begonnen, das zur sogenannten Kategorie F2 gehört und nur an den Tagen kurz vor Jahresende und an über 18-Jährige verkauft werden darf.

Der Bundesverband Pyrotechnik rief zu einem rücksichtsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk auf und warnte vor illegaler Ware. Neben dem eigenen Schutz sollte auch "Respekt vor Tieren, älteren Menschen sowie Rettungskräften selbstverständlich sein".

In vielen Kommunen gelten Böllerverbote in bestimmten Bereichen, wie in der Nähe von Krankenhäusern oder alten Fachwerkhäusern.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 28.12.2023 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags