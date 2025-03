Skulptur in Riedstadt zerstört

Die lebensgroße Skulptur einer Figur aus einer Georg-Büchner-Komödie auf einer Brücke am Altrhein-Ufer in Riedstadt (Groß-Gerau) ist schwer beschädigt worden.

Veröffentlicht am 07.03.25 um 12:05 Uhr

Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurde sie in der Nacht zum Dienstag aus der Verankerung gerissen und ein Arm abgebrochen. Der Schaden an dem Kunstwerk beträgt rund 4.000 Euro. Nun werden Zeugen gesucht.