Ein 62-Jähriger aus Wabern (Schwalm-Eder) soll seinen 87 Jahre alten Vater im Streit getötet haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, waren die beiden am vergangenen Mittwoch in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten. Dabei soll der Sohn den Vater erwürgt haben. Der 62-Jährige verständigte am nächsten Tag die Rettungskräfte, die den Tod des 87-Jährigen feststellten. Der Sohn ließ sich widerstandslos festnehmen und ist seit Freitag in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.