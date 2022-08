Das Sommerwetter in Hessen ist diesem Jahr von großer Dürre und Trockenheit geprägt gewesen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Daten mitteilte, ging zwischen Juni und August nur 85 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Der Mittelwert der international üblichen Referenzperiode 1961 bis 1990 liegt bei 222 Liter pro Quadratmeter. Zeitgliech wurden 857 Sonnenstunden gemessen. So viel in keinem Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zuvor.