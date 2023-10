An einem Feldweg bei Bad Emstal wurde die Leiche von Marie Sophie am Donnerstag gefunden.

Im Fall der getöteten 14-Jährigen aus Nordhessen hat die Staatsanwaltschaft Details zur Todesursache bekanntgegeben. In der vergangenen Woche war ihre Leiche gefunden worden. Der festgenommene Tatverdächtige schweigt weiterhin.

Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass die 14 Jahre alte Marie Sophie aus Bad Emstal (Kassel) in der vergangenen Woche erwürgt wurde. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch auf Anfrage mit.

"Die Obduktion des Leichnams des 14-jährigen Tatopfers ergab Hinweise, die sich mit einer Gewalteinwirkung auf den Halsbereich erklären lassen", sagte ein Sprecher. "Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund des vorläufigen Obduktionsergebnisses gegenwärtig davon aus, dass die Geschädigte erwürgt wurde."

Weitere Untersuchungen beauftragt

Die Ermittlungsbehörden hätten weitergehende feingewebliche und toxikologische Untersuchungen in Auftrag gegeben, erklärte der Sprecher. Wegen der laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine darüber hinaus gehenden Erklärungen abgegeben werden.

Die Leiche der Schülerin war am Donnerstag vergangener Woche am Rande eines Feldwegs in Bad Emstal entdeckt worden, nachdem die Jugendliche seit dem Vorabend vermisst worden war.

Motiv des mutmaßlichen Täters weiter offen

Ein 20 Jahre alter Bekannter des Mädchens soll für den Tod der 14-Jährigen verantwortlich sein. Gegen ihn erging am Freitag vergangener Woche Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes.

Die Frage nach dem Motiv des mutmaßlichen Mörders ist ungeklärt. Der Tatverdächtige schweigt bislang.